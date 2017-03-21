«Авангард» отказался продлевать контракт с Канарейкиным
Руководство «Авангарда» отказалось продлевать контракт с тренерским штабом команды во главе с Федором Канарейкиным, сообщает пресс-служба клуба.
«Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон - выход в финал Восточной конференции.
По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. «Авангард» благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении клуба.«Авангард» завершил сезон, уступив в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» (2-4).
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