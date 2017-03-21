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Елена Веснина: Основная цель на сезон – выигрывать титулы и войти в десятку

Источник:  RT на русскомКомментарии

13-я ракетка мира Елена Веснина после победы на турнире WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе рассказала о своих дальнейших планах.

«Сейчас просто хочу сохранить свой теннис и продолжать играть столь же успешно и обыгрывать сильных игроков.

Хочу выигрывать титулы и войти десятку – это основная цель на сезон. Но ее всегда можно подкорректировать, аппетит приходит во время еды. Главное – здоровье и немного удачи», – сказала Веснина в интервью RT на русском.

Напомним, победа в Индиан-Уэллсе стала третьей в карьере Весниной и первой с 2013 года. Ранее 30-летняя российская теннисистка ни разу не выигрывала турниры уровня Premier Mandatory в одиночном разряде, которые считаются третьими в классификации WTA после турниров «Большого шлема» и Итогового турнира года.

Кроме того, Веснина впервые в карьере нанесла поражение второй ракетке мира, которой на прошлой неделе была Анжелик Кербер из Германии.

До этого игроком с наивысшим текущим рейтингом, которую побеждала Веснина, была Симона Халеп из Румынии. В 2016 году на момент встречи с Весниной на турнире в Дохе, она занимала третье место.

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6

Место и дата

19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция

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