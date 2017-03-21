Билли Джо Сондерс: Готов провести бой с Головкиным хоть в Казахстане

Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс готов встретиться с чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.

«Я готов отправиться в любое место, чтобы биться с Головкиным. Меня не беспокоит поединок в Казахстане. Я буду драться хоть в чистом поле, мне все равно.

Я видел недостатки и ошибки Головкина, и я знаю, что могу воспользоваться ними. Хочу увидеть, насколько я хорош на самом деле. Я знаю, что способен побить его. Я в расцвете сил и готов проверить себя на фоне лучшего. Хочу дать фанатам то, что они хотят видеть. Ему нужен пояс WBO, и я готов поставить его на кон.

Головкин силен, но боксер всегда превосходит панчера. Он никогда не сталкивался с таким сложным соперником как я. Джейкобс дал ему настоящий бой, но когда я в форме, то Дэниел не находится на моем уровне», — приводит слова Сондерса BoxingScene.