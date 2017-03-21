Зрители устроили массовую драку на турнире по борьбе в Каспийске

Массовая драка произошла на турнире по борьбе в спортзале школы борьбы Курамагомеда Курамагомедова в Каспийске (Дагестан), сообщает Lenta.ru.

Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время проведения турнира. Конфликт продолжался менее 30 секунд, погасить его помогло оперативное вмешательство третьей стороны. В ходе драки никто не пострадал. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Напомним, 12 марта болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. Зрители выскочили на ринг после того, как бойцы обменялись ударами после гонга.