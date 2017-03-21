Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник- : -Динамо Балашиха
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зрители устроили массовую драку на турнире по борьбе в Каспийске

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Массовая драка произошла на турнире по борьбе в спортзале школы борьбы Курамагомеда Курамагомедова в Каспийске (Дагестан), сообщает Lenta.ru.

Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время проведения турнира. Конфликт продолжался менее 30 секунд, погасить его помогло оперативное вмешательство третьей стороны. В ходе драки никто не пострадал. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Напомним, 12 марта болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. Зрители выскочили на ринг после того, как бойцы обменялись ударами после гонга.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Малкин пропустит третий матч «Питтсбурга» подряд из-за травмы
Футбол
Ари: Очень люблю «Спартак», но обожаю забивать им голы
Футбол
Швайнштайгер перешел в «Чикаго»
MMA
Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в США
все новости