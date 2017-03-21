Зрители устроили массовую драку на турнире по борьбе в Каспийске
Массовая драка произошла
на турнире по борьбе в спортзале школы борьбы Курамагомеда Курамагомедова в
Каспийске (Дагестан), сообщает Lenta.ru.
Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время проведения турнира. Конфликт продолжался менее 30 секунд, погасить его помогло оперативное вмешательство третьей стороны. В ходе драки никто не пострадал. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.
Напомним, 12 марта болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. Зрители выскочили на ринг после того, как бойцы обменялись ударами после гонга.
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