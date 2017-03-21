Харийс Витолиньш: «Локомотив» в движении ни в чем не уступал ЦСКА

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции против «Локомотива».

- «Локомотив» показал, что в движении ни в чем не уступал ЦСКА. Команда физически крепкая, молодые ребята, настырные, самоотверженные. Предстоит большая, хорошая серия. Два дня мы катались в полном составе, сегодня тренировку посвятили большинству.

- Каково состояние Войнова и Дацюка?

- Они пока не готовы, на травмах.

- Насколько Сергей Наильевич был важен для нашего хоккея?

- Гимаев представлял хоккей России, продвигал, информировал заграничную прессу насколько хорош наш хоккей, игроки. Большая потеря.

- Вас удивил ход серии «Локомотив» - ЦСКА? Все ждали армейский финал конференции.

- По первой игре было видно, что ярославцы не сдадутся. Они не зря заняли четвертое место в регулярке.

- Сейчас уже обсуждают летние переходы. Говорят, что Бурдасов может вернуться в СКА.

- Это не моя тема (смеется).

- Шайбы Кутейкина не заставили вас хотя бы немного задуматься о замене Коскинена?

- Он нас много выручал. Да, это нелепые голы, которые нельзя пропускать, но он собрался, команда – тоже, - приводит слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финальная серия Западной конференции начнется в Петербурге. Первые матчи пройдут 23 и 25 марта, встречи в Ярославле - 27 и 29 марта.

Победитель серии в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары «Металлург» - «Ак Барс».