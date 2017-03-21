Балотелли пропустил первые две минуты матча с «Нантом» из-за сильно завязанных шнурков

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли вошел в стартовый состав команды на матч 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1), однако начал игру не с первых минут.

26-летний итальянец, как и положено, вышел на поле вместе с партнерами по команде, но перед стартовым свистком арбитра почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах.

Чтобы решить проблему, Балотелли пришлось обратиться за помощью к персоналу «Ниццы», которые в течение двух минут перешнуровывали бутсы форварду.

В итоге, Балотелли вернулся на поле уже после начала игры. Итальянец не отметился в этом матче результативными действиями и был заменен на 84-й минуте.

Добавим, что в 17 матчах лиги 1 на счету форварда десять голов.