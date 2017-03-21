Балотелли пропустил первые две минуты матча с «Нантом» из-за сильно завязанных шнурков
Форвард «Ниццы» Марио
Балотелли вошел в стартовый состав команды на матч 30-го тура лиги 1 с «Нантом»
(1:1), однако начал игру не с первых минут.
26-летний итальянец, как и положено, вышел на поле вместе с партнерами по команде, но перед стартовым свистком арбитра почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах.
Чтобы решить проблему, Балотелли пришлось обратиться за помощью к персоналу «Ниццы», которые в течение двух минут перешнуровывали бутсы форварду.
В итоге, Балотелли вернулся на поле уже после начала игры. Итальянец не отметился в этом матче результативными действиями и был заменен на 84-й минуте.
Добавим, что в 17 матчах лиги 1 на счету форварда десять голов.
Матч
Голы
Состав
Нант: Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Лима, Карлос, Роньер, Илоки (Качаниклич, 61), Томассон (Арит, 80), Накулма, Жийе, Сала (Степински, 90)
Ницца: Кардинале, Данте, Перейра, Дальберт, Ле Марчан, Суке, Бельханда, Сери, Эссерик, Оббади (Козьелло, 90), Балотелли (Ле Биан, 84)
Предупреждения:
Лима, 51; Карлос, 64; Накулма, 90 - Эссерик, 45
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
18 марта 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция