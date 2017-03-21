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Балотелли пропустил первые две минуты матча с «Нантом» из-за сильно завязанных шнурков

Источник:  Daily MailКомментарии

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли вошел в стартовый состав команды на матч 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1), однако начал игру не с первых минут.

26-летний итальянец, как и положено, вышел на поле вместе с партнерами по команде, но перед стартовым свистком арбитра почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах.

Чтобы решить проблему, Балотелли пришлось обратиться за помощью к персоналу «Ниццы», которые в течение двух минут перешнуровывали бутсы форварду.

В итоге, Балотелли вернулся на поле уже после начала игры. Итальянец не отметился в этом матче результативными действиями и был заменен на 84-й минуте.

Добавим, что в 17 матчах лиги 1 на счету форварда десять голов.

Матч

Нант - Ницца - 1:1 (1:1)

Голы

Сала 22 (1:0). Сери 28 (1:1).

Состав

Нант: Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Лима, Карлос, Роньер, Илоки (Качаниклич, 61), Томассон (Арит, 80), Накулма, Жийе, Сала (Степински, 90)

Ницца: Кардинале, Данте, Перейра, Дальберт, Ле Марчан, Суке, Бельханда, Сери, Эссерик, Оббади (Козьелло, 90), Балотелли (Ле Биан, 84)

Предупреждения:

Лима, 51; Карлос, 64; Накулма, 90 - Эссерик, 45

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

18 марта 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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