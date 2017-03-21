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Полуфинал Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен на 6 апреля

Источник:  РФСКомментарии

Матч между «Уралом» и «Рубином» в рамках полуфинала Кубка России пройдет 6 апреля в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт РФС. 

Ранее планировалось, что встреча состоится на день раньше.

Второй полуфинал «Локомотив» (Москва) - ФК «Уфа», как и планировалось, состоится 5-го апреля в Москве.

Напомним, что финальный матч Кубка России состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». 

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