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Терри Флэнеган: Хочу нокаутировать Петрова

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнеган настроен добиться убедительной победы над претендентом из России Петром Петровым.

«Каждый раз, когда дерусь в Манчестере, хочу побеждать нокаутом. Бой с Петровым не исключение. Это будет серьезное испытание, но мне необходимо сделать этот шаг, ведь в таком случае на расстоянии вытянутой руки будут большие унификации с другими чемпионами», — цитирует Флэнегана BoxingScene.

Напомним, что бой пройдет 8 апреля. На счету Флэнегана 32 победы (13 досрочно). На счету Петрова 38 побед (19 досрочно), 4 поражения и 2 ничьи.

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