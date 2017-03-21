«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля. Даты матчей 21-23-го туров
РФПЛ определила даты
проведения матчей 21-23-го туров. Центральный матч на этом отрезке чемпионата «Спартак»
– «Зенит» пройдет на «Открытие Арене» 16 марта. Начало – 20:00 (мск)
21-й тур
31 марта (пятница)
«Анжи» – «Урал» (19:30)
1 апреля (суббота)
«Уфа» – «Локомотив» (15:00)
«Арсенал» – «Томь» (17:30)
2 апреля (воскресенье)
«Амкар» – «Терек» (11:30)
«Рубин» – «Зенит» (14:00)
ЦСКА – «Крылья Советов» (16:30)
3 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Оренбург» (19:30)
«Ростов» – «Краснодар» (19:30)
22-й тур
8 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Амкар» (14:00)
«Терек» – «Арсенал» (16:30)
«Зенит» – «Анжи» (19:00)
9 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак» (14:00)
«Краснодар» – ЦСКА (16:30)
«Локомотив» – «Ростов» (19:00)
10 апреля (понедельник)
«Томь» – «Рубин» (15:00)
«Урал» – «Оренбург» (17:30)
23-й тур
15 апреля (суббота)
«Амкар» – «Уфа» (12:00)
ЦСКА – «Ростов» (14:30)
«Анжи» – «Крылья Советов» (17:00)
«Рубин» – «Краснодар» (19:30)
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Терек» (12:30)
«Урал» – «Томь» (15:00)
«Арсенал» – «Локомотив» (17:30)
«Спартак» – «Зенит» (20:00)
Расписание остальных туров чемпионата будет определено после проведения полуфинальных матчей Кубка России.