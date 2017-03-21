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«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля. Даты матчей 21-23-го туров

Источник:  РФПЛКомментарии

РФПЛ определила даты проведения матчей 21-23-го туров. Центральный матч на этом отрезке чемпионата «Спартак» – «Зенит» пройдет на «Открытие Арене» 16 марта. Начало – 20:00 (мск)

21-й тур

31 марта (пятница)

«Анжи» – «Урал» (19:30)

1 апреля (суббота)

«Уфа» – «Локомотив» (15:00)

«Арсенал» – «Томь» (17:30)

2 апреля (воскресенье)

«Амкар» – «Терек» (11:30)

«Рубин» – «Зенит» (14:00)

ЦСКА – «Крылья Советов» (16:30)

3 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Оренбург» (19:30)

«Ростов» – «Краснодар» (19:30)

22-й тур

8 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Амкар» (14:00)

«Терек» – «Арсенал» (16:30)

«Зенит» – «Анжи» (19:00)

9 апреля (воскресенье)

«Уфа» – «Спартак» (14:00)

«Краснодар» – ЦСКА (16:30)

«Локомотив» – «Ростов» (19:00)

10 апреля (понедельник)

«Томь» – «Рубин» (15:00)

«Урал» – «Оренбург» (17:30)

23-й тур

15 апреля (суббота)

«Амкар» – «Уфа» (12:00)

ЦСКА – «Ростов» (14:30)

«Анжи» – «Крылья Советов» (17:00)

«Рубин» – «Краснодар» (19:30)

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Терек» (12:30)

«Урал» – «Томь» (15:00)

«Арсенал» – «Локомотив» (17:30)

«Спартак» – «Зенит» (20:00)

Расписание остальных туров чемпионата будет определено после проведения полуфинальных матчей Кубка России.

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