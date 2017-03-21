КХЛ и ФХР учредят приз имени Сергея Гимаева

Первый президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что КХЛ совместно с ФХР в конце нынешнего сезона учредят приз имени тренера и телекомментатора Сергея Гимаева.

- Я уверен, что мы вместе с федерацией и КХЛ придумаем, как достойно увековечить память Сергея Наильевича. Может, это будет кубок, может - приз. Спортивное телевидение стало развиваться во многом благодаря ему. Думаю, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим про приз имени Гимаева, - сказал Медведев.

Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев ушел из жизни 18 марта в результате сердечного приступа. Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Ему было 62 года.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.