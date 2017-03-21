Келл Брук в мае проведет бой против Эррола Спенса

Чемпион мира по версии IBF Келл Брук проведет защиту титула против американца Эррола Спенса.

По информации BoxingScene, в среду состоится пресс-конференция, на которой будет официально объявлен бой Брука и Спенса.

Боксеры выйдут на ринг друг против друга 27 мая в Шеффилде — родном городе Брука.

Напомним, что Спенс давно является обязательным претендентом на пояс Брука, однако провести поединок между Бруком и Спенсом пока не удавалось. Ранее IBF дала чемпиону отсрочку ради того, чтобы он смог провести бой в среднем весе с Геннадием Головкиным. В сентябре прошлого года Брук уступил Головкину, но теперь готовится к возвращению на ринг.