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Евгений Дадонов: Не сказал бы, что «Локомотив» в финале конференции - неожиданность

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции против «Локомотива».

- Не сказал бы, что «Локомотив» в финале - это неожиданность. Они победили ЦСКА, а, значит, были сильнее. Будем готовиться к сложным матчам, а тренеры обязательно расскажут нам, как играть против ярославцев.

- Несколько дней назад из жизни ушел Сергей Гимаев.
- Я его знал как хоккейного эксперта. Это большая потеря, хотя лично я его хорошо не знал.

- Почему так быстро удалось закончить серию с «Динамо»?
- Наверно, где-то нам чуть-чуть повезло, каждая игра была очень упорной.

- Самый сложный матч для СКА первый. Почему?
- В любой серии так бывает. Команды присматриваются друг к другу, - приводит слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финальная серия Западной конференции начнется в Петербурге. Первые матчи пройдут 23 и 25 марта, встречи в Ярославле - 27 и 29 марта.

Победитель серии в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары «Металлург» - «Ак Барс». 

Матч

СКА - Локомотив

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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