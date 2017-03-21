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Антон Худобин: В будущем Пастрняк сможет бороться за «Морис Ришар Трофи»

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Бостона» Антон Худобин высказался о своем партнере по команде – форварде Давиде Пастрняке.

«Давид Пастрняк – настоящий снайпер, который работает на максимуме на каждой тренировке. Видно, что он очень талантливый и креативный игрок. Есть такие хоккеисты, которые в случае хорошей передачи, воткнут шайбу туда, куда надо.

Я с ним знаком только первый год, но исходя из того, что я уже успел увидеть, могу сказать, что Давид – очень смышленый парень. Он умеет очень хитро бросать.

Кстати говоря, Пастрняк постоянно изучает игру вратарей, спрашивает, интересуется. Он постоянно заряжен на гол, что в конечном итоге и приносит результат.

Конечно, в будущем он сможет бороться за трофей Мориса Ришара. Если он в таком возрасте забивает столько голов, то дальше наверняка будет только лучше», – сказал Худобин.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний чешский нападающий набрал 63 (31+32) очка в 65 матчах.

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