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Александр Самедов: Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушла

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник сбрной России Александр Самедов считает, что национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.

- Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля.

Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс, - цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.  

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