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Бастиан Швайнштайгер: Мне нравилось работать с тренером и игроками «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший игроком «Чикаго Файр», выступил с заявлением в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».

«Мне грустно оставлять столько друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за то, что мне позволили воспользоваться шансом и принять вызов в «Чикаго Файр».

Мне нравилось работать с тренером, игроками и персоналом. Хочу пожелать им всего наилучшего в будущем. Отдельную благодарность хочу выразить болельщикам «Юнайтед», чья поддержка была особенной частью моего пребывания в Манчестере.

Я был рад играть в составе, который в прошлом сезоне выиграл для них Кубок Англии, и всегда буду помнить их энергетику и азарт. Теперь для меня пришло правильное время, чтобы начать новую главу в «Чикаго», чего я с нетерпением жду», – говорится в заявлении Швайнштайгера на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Швайнштайгер перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году и в прошлом сезоне стал с командой обладателем Кубка Англии.

После прихода в клуб португальца Жозе Моуринью 32-летний немец не провел ни одного матча в премьер-лиге, но выходил на поле в двух играх Кубка Англии и сыграл по одному матчу в Кубке лиги и Лиге Европы. За 134 минуты, проведенные на поле, полузащитник забил один гол.

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