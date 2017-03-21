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Александр Тихонов: У нас огромная проблема с женской сборной

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги сезона-2016/17.

– Сезон мог бы быть более удачным, и мы могли бы вспоминать не только одно золото в эстафете чемпионата мира. У нас огромная проблема с женской сборной. Кроме Ирины Старых и Татьяны Акимовой, никто не может претендовать на что-то. Последние три года надо было привлекать молодежь, накатывать ее, но этого не было, - цитирует Тихонова «Собеседник»

Добавим, что старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев. 

Отметим, что на этапах Кубка мира сборная России завоевала 19 медалей (пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых), что стало пятым результатом в медальном зачете. 

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