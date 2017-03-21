РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч с Кот д'Ивуаром

Российский футбольный союз (РФС) реализовал 21 тысячу билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.

- На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше, - цитирует представителя пресс-службы РФС агентство «Р-Спорт».

Матч между командами России и Кот-д'Ивуара пройдет в пятницу на стадионе «Краснодар».



