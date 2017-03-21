«Кристалл» и сборная России сыграют в одной группе на International Beach Soccer Cup

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка группового этапа международного турнира по пляжному футболу International Beach Soccer Cup.

В процедуре приняли участие главный тренер сборной России Михаил Лихачев, главный тренер «Кристалла» Александр Елизаров, двукратный чемпион мира в составе сборной России Юрий Крашенинников и капитан сборной Беларуси Игорь Бриштель.

Группа А: сборная России, «Кристалл» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Торредембара» (Испания).

Группа B: сборная Беларуси, FC City (Санкт-Петербург), «Дельта» (Саратов), «Петроградец» (Санкт-Петербург).

Отметим, за сборную России на этих соревнованиях выступят игроки не старше 1994 года рождения. Главным тренером команды будет Михаил Лихачев. Жеребьевка турнира прошла в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Матчи турнира пройдут с 22 по 26 марта в центре пляжных видов спорта «Динамит» в Санкт-Петербурге.