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«Салават Юлаев» продлил контракт с Лисиным на два года

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Энвер Лисин продлил контракт с клубом. Новое соглашение 30-летнего нападающего рассчитано на два года.

Лисин перешел в «Салават Юлаев» в межсезонье-2015. За два года он провел за команду 131 матч и набрал 54 (22+32) очка. В нынешнем сезоне Лисин принял участие в Матче звезд КХЛ.

Ранее форвард играл в КХЛ за магнитогорский «Металлург» (2010-2013), «Адмирал» (2013, 2014-2015) и ЦСКА (2013-2014). Всего в 387 матчах лиги он набрал 176 (77+99) очков при показателе полезности «–6» и 297 минутах штрафа.

Добавим, что в 2006 году Лисин стал чемпионом суперлиги в составе «Ак Барса». После этого он уехал в Северную Америку, где играл в НХЛ за «Финикс» и «Рейнджерс».

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