СКА - «Локомотив». Дацюк и Войнов пропустят первый матч серии
Игроки СКА Вячеслав Войнов и Павел Дацюк пропустят первую встречу финальной серии Западной конференции против «Локомотива».
Об этом сообщил тренер петербуржцев Харийс Витолиньш.
Напомним, Войнов последний раз выходил на лед 18 февраля в матче с «Торпедо», отыграв 48 секунд и покинув площадку. Дацюк пропустил последние два матча серии против «Динамо».
Финальная серия Западной конференции начнется в Петербурге. Первые матчи пройдут 23 и 25 марта, встречи в Ярославле - 27 и 29 марта.
Победитель серии в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары «Металлург» - «Ак Барс».
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