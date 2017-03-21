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СКА - «Локомотив». Дацюк и Войнов пропустят первый матч серии

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Игроки СКА Вячеслав Войнов и Павел Дацюк пропустят первую встречу финальной серии Западной конференции против «Локомотива».

Об этом сообщил тренер петербуржцев Харийс Витолиньш.

Напомним, Войнов последний раз выходил на лед 18 февраля в матче с «Торпедо», отыграв 48 секунд и покинув площадку. Дацюк пропустил последние два матча серии против «Динамо».

Финальная серия Западной конференции начнется в Петербурге. Первые матчи пройдут 23 и 25 марта, встречи в Ярославле - 27 и 29 марта.

Победитель серии в финале Кубка Гагарина встретится с победителем пары «Металлург» - «Ак Барс».  

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