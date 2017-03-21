Анфиса Резцова: Виролайнен реально способна стать лидером команды

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что тренеров в женской сборной России надо менять.

— Нужно менять тренеров у женщин в полном составе. Считаю, Королькевич с Мякишевым смогут исправить ситуацию, они обеспечат нам хоть какие-то медали. Что-то делать стоит, пока еще не поздно.

— В чем причины неудач девушек? Просто нет сильных биатлонисток или тренеры работали неверно?

— Неправильно было абсолютно все. Вся работа была построена, мягко говоря, не лучшим образом. Если мы хотим чего-то добиться на Олимпийских играх, нужно менять специалистов. Хочется, чтобы президент СБР Александр Кравцов прислушался ко мне.

Тренерскому штабу стоит заранее назвать состав сборной на Игры. Кого туда включить? Татьяну Акимову, Ирину Старых, Дарью Виролайнен, некоторых юниорок. Старых вообще большая молодец. После дисквалификации она вернулась в строй и с ходу стала сильнейшей в сборной. Она супердевочка, которая реально умеет работать. Считаю, в ситуации с допингом ее банально подставили.

Виролайнен же реально способна стать лидером команды. Акимова, на мой взгляд, ни о чем, но ее можно оставить в команде до первых стартов. Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова сборной точно уже не помогут. Должны быть четыре опытные биатлонистки и молодые девочки, которые будут сражаться за место в команде. Причем юниорок надо брать нормальных, а не таких, как Екатерина Мошкова, - цитирует Резцову RT.

Добавим, что старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев.

Отметим, что на этапах Кубка мира сборная России завоевала 19 медалей (пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых), что стало пятым результатом в медальном зачете.