Даниэль Риккардо: У меня большие амбиции, и я готов работать локтями
Пилот «Ред Булла»
Даниэль Риккардо высказался о своей репутации.
«Когда я только пришел в «Ред Булл», люди думали: «Это
просто радостный и хороший парень. Да, он быстрый, но этот парень не сможет
сражаться с топ-гонщиками».
Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отделаться от такой репутации. Люди уже убедились в том, что я настоящий гонщик. У меня большие амбиции, и я готов работать локтями, если придется», – приводит Autosport.com.ru слова Риккардо.
Напомним, 27-летний австралиец начинает четвертый сезон в «Ред Булле». За три года он одержал четыре победы. В 2014 и 2016 годах Риккардо занимал третье место в личном зачете пилотов.
Первый этап сезона Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.
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