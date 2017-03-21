Даниэль Риккардо: У меня большие амбиции, и я готов работать локтями

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо высказался о своей репутации.

«Когда я только пришел в «Ред Булл», люди думали: «Это просто радостный и хороший парень. Да, он быстрый, но этот парень не сможет сражаться с топ-гонщиками».

Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отделаться от такой репутации. Люди уже убедились в том, что я настоящий гонщик. У меня большие амбиции, и я готов работать локтями, если придется», – приводит Autosport.com.ru слова Риккардо.

Напомним, 27-летний австралиец начинает четвертый сезон в «Ред Булле». За три года он одержал четыре победы. В 2014 и 2016 годах Риккардо занимал третье место в личном зачете пилотов.

Первый этап сезона Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.