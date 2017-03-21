Тибо Куртуа: Я не вижу себя в «Реале»

Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что он не планирует переходить в мадридский «Реал».

- Я считаю себя одним из лучших вратарей мира. Представляю себя в дальнейшем только в составе «Челси» и не вижу себя в «Реале». Что касается слухов о моем переходе в другой клуб, то это выдумки СМИ. Мой контракт с «Челси» действует еще два года. В Лондоне дела у меня складываются хорошо, и я счастлив. Мы с Конте работаем очень хорошо, а у клуба есть проекты на долгосрочную перспективу, - заявил Куртуа.

Напомним, с 2011 по 2014 год Тибо Куртуа защищал цвета мадридского «Атлетико».

