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Тибо Куртуа: Я не вижу себя в «Реале»

Источник:  Cadena SERКомментарии

Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что он не планирует переходить в мадридский «Реал». 

- Я считаю себя одним из лучших вратарей мира. Представляю себя в дальнейшем только в составе «Челси» и не вижу себя в «Реале». Что касается слухов о моем переходе в другой клуб, то это выдумки СМИ. Мой контракт с «Челси» действует еще два года. В Лондоне дела у меня складываются хорошо, и я счастлив. Мы с Конте работаем очень хорошо, а у клуба есть проекты на долгосрочную перспективу, - заявил Куртуа.

Напомним, с 2011 по 2014 год Тибо Куртуа защищал цвета мадридского «Атлетико». 

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