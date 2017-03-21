Бурдасов вернется в СКА из «Авангарда»

Форвард «Авангарда» Антон Бурдасов вернется в СКА, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, хоккеист уже попрощался с партнерами по омской команде.

Напомним, Бурдасов выступал за СКА в 2012-2015 годах, а по ходу сезона 2015/2016 вместе с форвардом Петром Хохряковым был обменян в «Авангард» на нападающего Сергея Широкова.

В нынешнем сезоне 25-летний Бурдасов набрал 25 (17+8) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 11 матчах.

Добавим, что в 2015 году воспитанник челябинского «Мечела» стал в составе СКА обладателем Кубка Гагарина.