Ари: Предложения из Китая действительно были, но играть в России мне привычнее

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, почему принял предложение железнодорожников.

- Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.



– Что повлияло на ваш выбор в пользу «Локомотива»?

– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи, -цитируют Ари «Извсетия».

31-летний футболист перешел в «Локомотив» в конце февраля и будет выступать за московский клуб до конца сезона. В составе железнодорожников провел два матча и забил три мяча.