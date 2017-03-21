Роман Нойштедтер: Тренер видит в роли центрального защитника
Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки команды рассказал о своей роли в команде.
– На тренировке много работали над тактикой, отрабатывали взаимодействия. Это важно, потому что мы нечасто собираемся вместе, важно понять, как нужно защищаться, как выходить в атаку.
– В какой роли вас видит главный тренер Станислав Черчесов?
– Центрального защитника.
– Как ваше физическое состояние?
– Хорошее. За последние недели я провел четыре матча, а для игрока самое главное - игровой ритм.
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Онлайн-трансляция
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