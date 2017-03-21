Роман Нойштедтер: Тренер видит в роли центрального защитника

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки команды рассказал о своей роли в команде.

– На тренировке много работали над тактикой, отрабатывали взаимодействия. Это важно, потому что мы нечасто собираемся вместе, важно понять, как нужно защищаться, как выходить в атаку.

– В какой роли вас видит главный тренер Станислав Черчесов?

– Центрального защитника.

– Как ваше физическое состояние?

– Хорошее. За последние недели я провел четыре матча, а для игрока самое главное - игровой ритм.