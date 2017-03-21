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Александр Беленов: Общаемся между собой как обычные люди

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром  рассказал об атмосфере в коллективе.

- На сегодняшнем занятии отрабатывали тактические моменты, - сказал Беленов. - Тренировали ли пенальти? Нет. Надеюсь, и не придется.

- Уже был разговор с главным тренером касательно вашей роли в команде?

- Нет. Да он и не нужен.

- Какие взаимоотношения внутри вратарской бригады?

- Нормальные, рабочие. Как общаемся внутри команды? Как самые обычные люди.

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

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