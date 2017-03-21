Билли Джо Сондерс: Альварес - маленькая рыжая девчонка, почему с ним так носятся?

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс обрушился с критикой на мексиканца Сауля Альвареса.

- Альварес - маленькая рыжая девчонка. Я не понимаю, почему все так с ним носятся, а Головкин так беспокоится. У Сауля был чемпионский пояс, но он добровольно отдал его Геннадию. Он не хочет драться с Головкиным, он не хочет драться ни с кем. Его команда вынуждает Чавеса опуститься в какой-то смешной вес, но он не пойдет на рубку с Геннадием.



Альвареса никто не волнует, он лишь заботится о своем наследии в боксе. Но его единственное наследие — это унизительное поражение от Флойда Мейвезера, и больше ничего. Он может заработать деньги, но никогда не станет великим, - заявил Сондерс.

Напомним, в минувшее воскресенье чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин в упорном поединке одолел по очкам американца Дэниела Джейкобса.

Сауль Альварес 6 мая сразится в Лас-Вегасе с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

