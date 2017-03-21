Сборная Уэльса намерена базироваться в Краснодаре в случае выхода на ЧМ-2018

Сборная Уэльса в случае выхода в финальный турнир чемпионата мира 2018 года планирует базироваться в Краснодаре. Об этом посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

«Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой. Мы будем с вами поддерживать связь по деталям этого направления», – приводит ТАСС слова Бристоу.

Отметим, что на Кубани запланировано восемь тренировочных баз для участников чемпионата мира. По две – будут построены в Анапе и Геленджике, одна – в Краснодаре. А еще одна разместиться на стадионе «Кубань», на котором в ноябре 2017 года завершится реконструкция.

Добавим, что после четырех туров отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Уэльса занимает третье место в группе D, отставая на два очка от Сербии и на четыре – от Ирландии.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.