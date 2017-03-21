Брызгалов может восстановиться после травмы к следующему матчу

Пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что у защитника Сергея Брызгалова проблемы с коленом, но он может восстановиться к следующему туру чемпионата России.

- Брызгалова мучает колено, поэтому пока о точных сроках восстановления наверняка говорить нельзя. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Вполне возможно, что он сможет на какое-то время выйти на поле в контрольном матче 27 марта, и если будет готов, то сыграет в матче с «Уралом», - сказал Даганов.

Брызгалов получил повреждение во время разминки перед матчем с «Оренбургом» 17 марта. Сейчас футболист тренируется по индивидуальной программе.