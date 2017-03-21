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Михаил Лихачев: При должном отношении к делу Сычев может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Михаил Лихачев: При должном отношении к делу Сычев может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением об игре экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Сычева.

- 17 марта мы играли контрольный матч с «Локомотивом» в Москве в новом манеже, и Дмитрий был в составе железнодорожников. Сейчас он находится в периоде адаптации к новому виду футбола, старается прогрессировать, делает свои первые шаги. Его класс очевиден. Думаю, при должном отношении к делу он может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе, - приводит слова Лихачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Сычев в феврале 2017 года подписал контракт с пляжнофутбольным «Локомотивом», а 9 марта сыграл в товарищеском матче против «Спартака».

За футбольный «Локомотив» 33-летний форвард выступал с 2004 по 2015 год.

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