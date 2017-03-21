Юрий Крашенинников: Станкович хочет отыграть с «Кристаллом» не только один турнир, но и весь сезон

Игрок «Кристалла» Юрий Крашенинников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от игры Деяна Станковича за петербургский клуб.

– Мы с Деяном выступали вместе за «Локомотив», часто играли друг против друга в сборных. Это топовый игрок, один из лучших в мире «столбов». У него хорошее состояние. Деян хочет играть, очень позитивен, тренируется с удовольствием. Хочет выигрывать с «Кристаллом», отыграть не только один турнир, но и подписать контракт на весь сезон. А может и на более долгий срок. Тренер на него смотрит, и от турнира в Петербурге зависит его дальнейшая судьба. Думаю, он будет полностью выкладываться. Единственное – скоро чемпионат мира, а тут не тренировочный турнир, и никто не будет убирать ноги. Главное, чтобы обошлось без травм и у Станковича, и у остальных участников, – сказал Крашенинников корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Кристалл» и сборная России сыграют в одной группе на International Beach Soccer Cup

Напомним, Станкович выступит за «Кристалл» в турнире International Beach Soccer Cup, который пройдет в Петербурге с 22 по 26 марта.

31-летний швейцарец выступал за московский «Локомотив» с 2010 по 2013 год. В 2009 году Станкович был признан лучшим игроком чемпионата мира, где стал вице-чемпионом и лучшим бомбардиром.