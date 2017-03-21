Team Dignitas анонсировала новый состав по CS:GO
Организация Team Dignitas подписала игроков по Counter-Strike: Global Offensive.
К организации присоединились Фарук «pita» Пита, Микаил «Maikelele» Билл, Рикардo «fox» Пачеку, Йоаким «jkaem» Мирбустад и Рубен «RUBINO» Виллароел.
Напомним, что прошлый состав Team Dignitas покинул организацию в декабре 2016 года. Игроки просоединились к датскому футбольному клубу «Копенгаген» и выступают под тегом North.
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