Team Dignitas анонсировала новый состав по CS:GO

«Анжи» сразится с Team Empire в финале Кубка Москвы 2017 Команда «Анжи» по Dota 2 пробилась в финал Кубка Москвы 2017.

Продюсер HotS Клаудио Джентилини поделился некоторыми рассуждениями о чемпионате и поведал о планах на будущее киберспортивной дисциплины.

Продюсер HotS Клаудио Джентилини: Наблюдаем значительный прирост пользователей Продюсер HotS Клаудио Джентилини поделился некоторыми рассуждениями о чемпионате и поведал о планах на будущее киберспортивной дисциплины.

Шведская команда Horde по Dota 2 распалась. Об этом сообщил капитан коллектива Йоаким «Akke» Актералл.

Шведская команда Horde распалась Шведская команда Horde по Dota 2 распалась. Об этом сообщил капитан коллектива Йоаким «Akke» Актералл.

Завершились третьи онлайн-отборочные на Кубок России 2017 18 и 19 марта 2017 прошли третьи онлайн-отборочные на Кубок России 2017.

HellRaisers получила приглашение на закрытую квалификацию к DreamHack Austin 2017 Организаторы DreamHack Austin 2017 назвали имена команд, которые получили приглашения на закрытую квалификацию.

Анонсирован список аналитиков и комментаторов на DAC 2017 Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали список аналитиков и комментаторов русскоязычной студии.