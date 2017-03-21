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Вяхирева пропустит три-четыре месяца

Источник:  ГК «Ростов-Дон»Комментарии

Правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева перенесла в Германии операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления после нее займет от трех до четырех месяцев.

Ранее у самого ценного игрока олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро диагностировали хроническую нестабильность голеностопного сустава и свободные костные фрагменты в нижнем голеностопном суставе как следствие стрессового или посттравматического перелома.

Лечение и реабилитацию Вяхиревой под свой личный контроль взял глава совета директоров компании «Группа Агроком» и попечительского совета «Ростов-Дон» Иван Саввиди.

«Аня Вяхирева – одна из ключевых гандболисток «Ростов-Дона». Мы сделаем все возможное, чтобы она восстановилась максимально быстро», – приводит слова Саввиди официальный сайт «Ростов-Дона».

Таким образом, Вяхирева не сыграет за сборную России в отборочных матчах чемпионата мира с Польшей, которые пройдут в июне.

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