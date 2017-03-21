«Ростов» начал переговоры с новым спонсором

«Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, речь идет о частном инвесторе. Новый спонсор готов вкладывать в клуб до 6 миллионов евро ежегодно. Пока переговоры далеки от завершения, но представители клуба настроены оптимистично. В настоящий момент «Ростов» имеет задолженности порядка 360 миллионов рублей.

После 20 туров донской клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 30 очков.