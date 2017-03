Джейми Варди угрожают расправой после отставки Раньери

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди рассказал о том, что в его адрес поступают угрозы после отставки главного тренера команды Клаудио Раньери.

- Прочитал в СМИ о том, что после игры с «Севильей» я участвовал во встрече игроков, на которой обсуждалась дальнейшая судьба Раньери. Но я просто не мог там быть, так как в это время проходил допинг-контроль.

Но история была растиражирована, и теперь угрозы поступают не только в мой адрес, но и адрес моей семьи и близких, - заявил Варди.

"Death threats about your family, kids, everything."



