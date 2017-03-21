В России стартовала кампания по противодействию расизму и дискриминации в футболе

Слева направо: Александр Зотов, Юрий Каннер, Роман Широков, Алексей Смертин. Фото предоставлено пресс-службой РЕК.

Сегодня, 21 марта, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, установленный Генеральной Ассамблей ООН, в Москве был дан старт общенациональной кампании «#МыРоссия#ПротивДискриминации» по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и иным проявлениям дискриминации в российском футболе.



Роман Широков, председатель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), и Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса (РЕК), подписали Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта. Подписание прошло в присутствии Алексея Смертина, комиссара РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.



Документ предусматривает совместную деятельность по борьбе с проявлениями дискриминации, ксенофобии, расизма и антисемитизма в российском футболе, а также помощь РЕК в реализации проекта «#МыРоссия#ПротивДискриминации».



Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и Чемпионат мира по футболу. В программе проекта «#МыРоссия#ПротивДискриминации»: проведение масштабных социологических исследований в Москве и регионах; подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте; разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов; мониторинг ксенофобии в спорте; работа с объединениями болельщиков; проведение просветительских мероприятий – от организации конференций до производства телепрограмм и документальных фильмов.