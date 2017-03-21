Работы на 16 объектах ЧМ-2018 в Подмосковье начнутся в апреле
Вице-премьер РФ
Виталий Мутко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили
готовность Подмосковья к чемпионату мира 2018 года. Совещание прошло в
Домодедове во вторник.
«Сегодняшнее совещание нас удовлетворяет, губернатор и правительство делают все необходимое, на большинстве объектов идут монтажные работы. Здесь вопросов у нас нет», – приводит ТАСС слова Мутко.
По словам губернатора, подготовка 16 полей в Московской области начнется в апреле.
«В апреле начнется модернизация и строительство на всех 16 объектах. Понимаем, что самое важное – это газоны. Также предусмотрено и благоустройство городов», – сказал Воробьев.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.