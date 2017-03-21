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Мартен Фуркад: Велика вероятность, что я завершу карьеру после Олимпиады-2018

Источник:  L'EquipeКомментарии

Обладатель шести Больших хрустальных глобусов французский биатлонист Мартен Фуркад не намерен надолго задерживаться в большом спорте.

- В следующем сезоне я буду очень мотивирован. Но велика вероятность, что после Олимпиады-2018 я завершу карьеру.

Нагрузка очень велика. Скоро в моем доме будет два ребенка, и моя подруга вынуждена жертвовать многим, чтобы я мог вести жизнь профессионального спортсмена. Рано или поздно наступает момент, когда захочется открыть что-то новое и использовать новые возможности, - рассказал Фуркад.

Напомним, 28-летний Мартен Фуркад - двукратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

В сезоне-2016/17 француз уверенно выиграл общий зачет Кубка мира, опередив Антона Шипулина на 453 очка.


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