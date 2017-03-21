Мартен Фуркад: Велика вероятность, что я завершу карьеру после Олимпиады-2018
Обладатель шести Больших хрустальных глобусов французский биатлонист Мартен Фуркад не намерен надолго задерживаться в большом спорте.
- В следующем сезоне я буду очень мотивирован. Но велика вероятность, что
после Олимпиады-2018 я завершу карьеру.
Нагрузка очень велика. Скоро в моем доме будет два ребенка, и моя подруга вынуждена жертвовать многим, чтобы я мог вести жизнь профессионального спортсмена. Рано или поздно наступает момент, когда захочется открыть что-то новое и использовать новые возможности, - рассказал Фуркад.
Напомним, 28-летний Мартен Фуркад - двукратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.
В сезоне-2016/17 француз уверенно выиграл общий зачет Кубка мира, опередив Антона Шипулина на 453 очка.
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