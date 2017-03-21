Тренер: Буду счастлив, если в следующем сезоне Устюгов повторит результаты сезоны нынешнего

Тренер лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер подвел итоги сезона.

- Сезон окончен и сейчас я провожу его анализ, готовлю тренировочные планы и сборы на следующий сезон. Окончательное решение по конкретным стартам мы примем позже, но я рассматриваю вариант участия Сергея в «Тур де Ски.

Мы будем много и усиленно тренироваться к предстоящему сезону, чтобы стать лучше и сильнее по сравнению с прошлым. И Сергею это по силам, если он сохранит здоровье и с ним не приключится никаких травм. Я буду счастлив, если в следующем сезоне он повторит результаты сезоны нынешнего, однако мы знаем, что нужно сделать, чтобы стать лучше. Над этим мы будем работать каждый день, - сказал Крамер.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на «Тур де Ски», а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - высшего достоинства.