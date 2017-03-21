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Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмы

Источник:  Deutsche WelleКомментарии

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших матчах национальной команды из-за травмы. 

Вратарю диагностирована травма икроножной мышцы.

Пока неизвестно, когда вратарь сможет вернуться на поле. Нойера в национальной команде заменит голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп.

Сборная Германии 22 марта в Дортмунде проведет товарищеский матч со сборной Англии, а 26 марта в Баку сыграет против сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

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