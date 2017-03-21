Елена Вяльбе: Не хочу, чтобы Легков завершал карьеру

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе хочет, чтобы Александр Легков продолжил карьеру.

- Мне бы не хотелось, чтобы Саша Легков завершал карьеру. Мы с Маркусом Крамером (тренер) на эту тему уже общались, Маркус сказал, что для него это тот человек, за которым народ тянется, он умеет тренироваться упорно. И у Саши есть определенный авторитет, может периодически кого-то «пнуть» в хорошем смысле этого слова. Поэтому если вдруг Саня сейчас решит, что уже не хочет… Во-первых, после всех этих перипетий, а я уверена, что все сейчас сложится положительно с их проблемой, для него было бы лучше, чтобы он был в строю и еще раз всем доказал. Хотя доказывать особо и нечего, никто ничего не принимал и ничего не делал, они не были соучастниками чего бы то ни было. А то, что Максим (Вылегжанин) не будет завершать, это я точно уверена, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

33-летний Легков является олимпийским чемпионом в марафоне на 50 км на Играх в Сочи.