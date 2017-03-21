Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибку

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прокомментировал итог поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Джейкобс слишком сильно уважал Головкина. Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина.

Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая, - рассказал де ла Хойя.

Напомним, Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Оскар де ла Хойя является промоутер мексиканца Сауля Альвареса, который считается самым вероятным соперником Головкина на ближайшую осень.