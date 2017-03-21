Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Фенербахче- : -Маккаби Тель-Авив
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибку

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прокомментировал итог поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Джейкобс слишком сильно уважал Головкина. Я всегда говорил, что если вы находитесь в отличной форме, вы можете справиться с любым давлением и любыми ударами от кого бы то ни было. Джейкобс допустил ошибку: во второй половине боя он выглядел потрясающе, а в первой половине слишком сильно уважал Головкина.

Запомните мои слова: когда Канело и Головкин встретятся, Канело не будет уважать его. С самого начала. Он становится только крепче, только быстрее. Он еще не достиг своего максимума и выглядит очень сильным, особенно в этом весе. Мы готовы сделать бой с Головкиным. Мы хотим организовать этот бой. Но пока придется подождать и посмотреть, чем закончится поединок Канело с Чавесом 6 мая, - рассказал де ла Хойя. 

Напомним, Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Оскар де ла Хойя является промоутер мексиканца Сауля Альвареса, который считается самым вероятным соперником Головкина на ближайшую осень.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэниел Джейкобс: Устращающая мощь Головкина оказалась мифомАмериканский средневес Дэниел Джейкобс рассказал о том, что сила чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина сильно преувеличена.Билли Джо Сондерс: Альварес - маленькая рыжая девчонка, почему с ним так носятся?Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс обрушился с критикой на мексиканца Сауля Альвареса.Билли Джо Сондерс: Готов провести бой с Головкиным хоть в КазахстанеЧемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс готов встретиться с чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Советский спорт» пересмотрел поединок и убедился в этом.«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о прошедших встречах Геннадия Головкина и Романа Гонсалеса.Анхель Гарсия: Не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс. Это просто безумиеИзвестный американский тренер Анхель Гарсия уверен в том, что Дэниел Джейкобс заслуживал победы в поединке с Геннадием Головкиным.Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоихЗнаменитый боксер и промоутер Оскар де ла Хойя подвел итоги боя Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Сергей Ковалев: Я не считал очки, но Головкин победил Джейкобса. С удовольствием посмотрел бы реваншЭкс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своим видением поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Григорий Дрозд: Во второй половине боя с Джейкобсом Головкин попадал очень малоРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд подвел итоги поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровалиАмериканский средневес Дэниел Джейкобс уверен в том, что сделал достаточно для победы над чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реваншЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий по итогам своего боя с Дэниелом Джейкобсом.Гена подрался с «Чебурашкой». Головкин одержал самую тяжелую победу в карьереГена подрался с «Чебурашкой». Головкин одержал самую тяжелую победу в карьереВ воскресенье казахский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин победил американца Дэниела Джейкобса.Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решениемГеннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решениемКазахский боксер Геннадий Головкин в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC и «суперчемпиона» мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) победил американца Дэниела Джейкобса.Бернард Хопкинс: Головкин – это маленький Джордж Форман, но я побеждал ребят и посильнееЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс оценил уровень мастерства и силу удара Геннадия Головкина.Мурат Гассиев: Хотел бы вернуться на ринг в июне, а Головкин нокаутирует Джейкобса до 6 раунда (видео)Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев рассказал о своих дальнейших планах и дал прогноз на исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахГоловкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахДо поединка Геннадий Головкин – Дэниел Джейкобс остается всего несколько часов.Головкин оказался легче ДжейкобсаЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин и действующий чемпион WBA Дэниел Джейкобс прошли процедуру взвешивания.Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Геннадий Головкин: Я не хочу убить или уничтожить Джейкобса. Это соперник, которого я уважаюЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин готовится выйти на ринг с американцем Дэниелом Джейкобсом.
Футбол
Виталий Мутко: Подготовка газонов – главный вопрос, а то приедет Роналду, напишет в Инстаграм, а нам потом оправдываться
Футбол
Шмейхель признан лучшим игроком года в Дании
Бокс
Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибку
Футбол
Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмы
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойявсе новости