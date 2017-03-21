Жеребьевка «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» состоится 22 марта
22 марта в Москве в Центральном офисе компании РОСГОССТРАХ на улице Киевская состоится церемония жеребьевки «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу»
В церемонии примут участие руководители РФПЛ, РОСГОССТРАХа, футболисты и киберфутболисты клубов Премьер-Лиги, воспитанники футбольных академий.
Групповой этап «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» стартует 31 марта в Казани. Первого апреля пройдут матчи плей-офф и состоится финал. Победитель будет представлять Россию на отборочном этапе мирового Чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP. Также победителю российского первенства всемирно известная компания EA SPORTS предоставит право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL.
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