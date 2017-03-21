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Виталий Мутко: Подготовка газонов – главный вопрос, а то приедет Роналду, напишет в Инстаграм, а нам потом оправдываться

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает состояние газонов главным вопросом в период подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

«Московская область играет огромное значение в подготовке к чемпионату мира, потому что 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины.

Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд. Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в инстаграм будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, во вторник Мутко обсудил готовность Московской области к чемпионату мира с главой региона Андреем Воробьевым.

Совещание прошло в Домодедово, где Мутко проинспектировал стадион «Авангард», которой станет одной из баз для участниц чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

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