Александр Медведев: Гимаев никогда не катал вату – ни на льду, ни в жизни
Первый президент КХЛ Александр Медведев выступил на панихиде по Сергею Гимаеву.
– Очень тяжело говорить… Мне посчастливилось бывать с Наиличем в разных ситуациях. В том числе и на льду, – заявил Александр Медведев. – И хочу одно сказать – надеюсь, меня болельщики поймут. Гимаев никогда не катал вату – ни на льду, ни в жизни, ни в комментаторской кабине. Вечная память, Наилич.
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