Чех признан лучшим футболистом Чехии

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех признан лучшим футболистом 2016 года в Чехии.

Второе место по итогам голосования занял полузащитник «Герты» Владимир Дарида. Тройку замкнул полузащитник «Хэнань Цзянье» Боржек Дочкал, выступавший ранее за «Спарту».

Чех получил эту награду девятый раз за карьеру. Футболист выступает за «Арсенал» с 2015 года. В текущем сезоне он провел в АПЛ 27 матчей.

За сборную Чехии вратарь сыграл 124 матча и пропустил 115 мячей. После Евро-2016 34-летний голкипер завершил карьеру в национальной команде.