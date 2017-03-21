Максим Цветков: Буду работать и стремиться выдать 110 процентов в следующем году

Российский биатлонист Максим Цветков подвел итоги сезона.

– Сезон-2016/17 для меня закончен, – написал Цветков на своей страничке в Instagram. – Было очень много хорошего в этом сезоне, некоторые моменты запомнятся на долгие годы. Но были и ошибки, неудачи. Концовка сезона выдалась очень тяжелой, но это только добавило мотивации на межсезонье. Буду работать и стремиться выдать 110 процентов в следующем году. Всем спасибо за поддержку на протяжении всего сезона! Вместе мы сила!

По итогам сезона 25-летний Цветков занял 19-е место в общем зачете Кубка мира.