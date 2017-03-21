Вячеслав Фетисов: Гимаев был чемпионом ЦСКА по отгадыванию кроссвордов
Легендарный защитник Вячеслав Фетисов выступил на панихиде по Сергею Гимаеву.
– Не верится, что по такому печальному поводу собрал нас Сергей Наильевич, – сказал Вячеслав Фетисов. – Мы ведь вместе провели всю жизнь, вместе начинали путь в большой хоккей. Гимаев был очень надежным другом. Он всегда знал, что хочет в жизни. Он понимал, что для этого нужно делать.
О его карьере говорит то, что парень в такой непростой команде как ЦСКА сумел добиться признания, уважения коллег и друзей. Это большое дело. Но еще больше он проявил себя после хоккейной карьеры – и как тренер, получив звание заслуженного. А главное, он нашел себя в новом деле – в комментаторстве. Очень непростая работа. Нужно знать хоккей, любить эту замечательную игру, дарить эмоции людям. Он внес серьезную лепту в то, что хоккей сегодня в России стал спортом номер один…
Нельзя быть хорошим комментатором, если ты не очень эрудированный человек. Гимаев же был, я помню, чемпионом ЦСКА по отгадыванию кроссвордов. В то время у нас немного занятий было. Энциклопедические знания помогали ему поддерживать разговор в любой компании. Неслучайно, что Гимаев стал одним из самых популярных людей в хоккее, когда закончил карьеру. А самое большое его дело – семья. Жена Наташа, дети. Хороший пример того, как нужно любить своих, переживать за них.
Непоправимая утрата. Такого человека больше не будет, я в этом уверен.