Диего Симеоне: Я никогда не буду тренировать «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих дальнейших планах.

- Я никогда не буду тренировать «Реал». Это логично, да и они сами едва ли меня позовут.

Я еще молод. Может, однажды возглавлю другую испанскую команду.

Однажды я хотел бы поработать со сборной Аргентины, но для этого мне нужно стать лучше как тренеру. Я бы хотел этого на заключительном этапе моей карьеры, – сказал Симеоне в эфире Onda Cero.

Напомним, Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.

